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2. çeyrekte rekor büyüme | TÜİK: İkinci çeyrekte büyüme yüzde 21.7 olarak gerçekleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.09.2021 10:20
2020 yılında dünyada Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye 2021 yılına da hızlı girdi. İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde gaza bastı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti. Detayları A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner Canlı yayında aktardı.
TÜİK: İkinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 21.7
TÜİK: İkinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 21.7
Türkiye ekonomisinde rekor büyüme
Türkiye ekonomisinde rekor büyüme
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