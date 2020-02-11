18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek müjdesi! Çorba, ana yemek, kuru üzüm... | Video

Hükümetten öğrencilere ücretsiz yemek müjdesi geldi. Obezite ile mücadele kapsamında tam 18.5 milyon öğrenciyi kapsayacak ücretsiz yemek uygulaması hayata geçiyor. Öğrencilere çorba, ana yemek ve meyve verilecek. İçecek ise ayran ve süt olacak. Ayrıca haftada 3 gün süt, 2 gün de kuru üzüm dağıtılacak. Uygulama için devletin kasasından tam 1 milyar TL çıktı. İşte detaylar...