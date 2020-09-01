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18 yılda 5 milyon kişi ev sahibi oldu! İşte dünden bugüne rakamlarla TOKİ

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Giriş: 01.09.2020 12:05
Güncelleme:01.09.2020 12:08
Son dönemde Türkiye’nin dört bir noktasında TOKİ projeleri yükseliyor. Bu projelerle beraber özellikle dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi oluyorlar. 18 yılda 5 milyon kişi TOKİ ile ev sahibi oldu. TOKİ 18 yılda 959 bin 113 konut inşa etti. İşte dünden bugüne rakamlarla TOKİ…

Son dönemde Türkiye'nin dört bir noktasında TOKİ projeleri yükseliyor. Bu projelerle beraber özellikle dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi oluyorlar. 18 yılda 5 milyon kişi TOKİ ile ev sahibi oldu. TOKİ 18 yılda 959 bin 113 konut inşa etti. İşte dünden bugüne rakamlarla TOKİ…

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