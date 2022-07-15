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15 Temmuz’da ekonomi merkezlerine nasıl saldırdılar? Darbecilerin saldırdığı Borsa İstanbul’da o gece

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 10:52
Darbecilerin saldırısına uğrayan Borsa İstanbul'da o gece neler yaşandı? Darbeciler Borsa İstanbul’u nasıl kapatmaya çalıştı? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, 15 Temmuz gecesi darbecilerin işgal etmeye çalıştığı Borsa İstanbul'da. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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