15 Temmuz’da ekonomi merkezlerine nasıl saldırdılar? Darbecilerin saldırdığı Borsa İstanbul’da o gece

Darbecilerin saldırısına uğrayan Borsa İstanbul'da o gece neler yaşandı? Darbeciler Borsa İstanbul’u nasıl kapatmaya çalıştı? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, 15 Temmuz gecesi darbecilerin işgal etmeye çalıştığı Borsa İstanbul'da. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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