09 Aralık 2023, Cumartesi
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14 günlük bütçe maratonu başlıyor! Vekiller 14 gün kesintisiz çalışacak, bakanlar sunum yapacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 14 gün kesintisiz sürecek bütçe maratonu pazartesi günü başlıyor. İlk gün bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak. Sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek. Milletvekilleri hafta sonları da dahil iki hafta aralıksız mesai yapacak.