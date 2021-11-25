25 Kasım 2021, Perşembe
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10 milyar dolarlık 10 anlaşma! BAE Türkiye'ye hangi yatırımları yapacak?
Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alındı ve 10 milyar dolarlık yatırımlar için 10 anlaşma imzalandı.