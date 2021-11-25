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10 milyar dolarlık 10 anlaşma! BAE Türkiye'ye hangi yatırımları yapacak?

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Giriş: 25.11.2021 10:27
Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alındı ve 10 milyar dolarlık yatırımlar için 10 anlaşma imzalandı.
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10 milyar dolarlık 10 anlaşma! BAE Türkiye’ye hangi yatırımları yapacak?
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