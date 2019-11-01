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01.11.2019

1 Kasım Cuma çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? En güncel altın fiyatları |Video

Yeni aya altın nasıl başladı? 1 Kasım Cuma günü altın fiyatlarında son durum? Çeyrek, gram, ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları yü En güncel altın fiyatları...  İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Kasım altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyat takibi...

Yeni aya altın nasıl başladı? 1 Kasım Cuma günü altın fiyatlarında son durum? Çeyrek, gram, ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları yü En güncel altın fiyatları... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte 1 Kasım altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyat takibi...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma günü gram altın 277,70 liradan alınırken, 277,74 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma çeyrek altın 444,61 liradan alınırken, 454,68 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma yarım altın 886,44 liradan alınırken, 909,36 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma tam altın 1.834,01 liradan alınırken, 1.879,91 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1 Kasım Cuma Cumhuriyet altını 1.843,00 liradan alınırken, 1.871,00 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma ata altın 1.834,01 liradan alınırken, 1.879,91 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
158,39
158,51

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
202,85
203,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
253,43
253,62

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