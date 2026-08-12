İsrail'i korkutan ittifak! A Haber’de çarpıcı analiz: Böl-yönet hesabı çöktü

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın savunma ve güvenlik ekseninde attığı adımlar İsrail cephesinde ciddi bir endişeye yol açtı. İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, söz konusu birlikteliği "ciddi bir Sünni ittifakı" olarak nitelendirirken, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın birlikte hareket etmesinin İsrail açısından son derece olumsuz bir gelişme olduğunu söyledi. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise yaşanan gelişmenin Sünni-Şii ayrımının ötesinde, İslam coğrafyasının yeniden yan yana gelmesi anlamına geldiğini vurgulayarak böl-yönet hesabının tutmadığını söyledi.