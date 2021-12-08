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Zoom'dan toplantı talep etti! 900 kişiyi işten çıkardı

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 15:58
ABD'de ev kredisi sağlayan bir firmanın sahibi, 900 çalışanını online görüşmeye davet etti. Ardından da hepsini işten çıkardığını duyurdu. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından eleştiriler de birbiri ardına geldi. Şirketin sahibi Vishal Garg ise "Günde iki saat çalışıyorlardı" diyerek kendini savundu.
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