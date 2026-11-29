Zelenskiy'den Libya'daki saldırı açıklaması: İtalya tepkisi sonrası geri adım
Ukrayna'nın 22 Kasım'da Libya'nın Bingazi Limanı'nda Rusya'ya ait iki gemiyi insansız deniz araçlarıyla hedef aldığı operasyon, Avrupa'da tartışma yarattı. Zelenskiy, BBC'ye verdiği röportajda operasyonlarda ortaklarla koordinasyon sağlandığını söylerken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bu açıklamayı yalanladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşen Ukrayna lideri, Libya operasyonunun Avrupa'daki ortaklarla önceden koordine edilmediğini açıkladı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr