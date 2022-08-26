Zaporijya'da nükleer alarm! Nükleer santralde sızıntı olabilir mi?

Zaporijya nükleer santralindeki çatışmalar sonucu bölgede çıkan yangın elektrik hatlarına zarar verdi. Peki ilk kez elektrik bağlantısı kopan santral ne gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor? Nükleer elektrik enerji mühendisi Mehmet Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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