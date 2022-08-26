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Zaporijya'da nükleer alarm! Nükleer santralde sızıntı olabilir mi?

A Haber
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Giriş: 26.08.2022 12:21
Zaporijya nükleer santralindeki çatışmalar sonucu bölgede çıkan yangın elektrik hatlarına zarar verdi. Peki ilk kez elektrik bağlantısı kopan santral ne gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor? Nükleer elektrik enerji mühendisi Mehmet Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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