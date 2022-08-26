26 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zaporijya'da nükleer alarm! Nükleer santralde sızıntı olabilir mi?
Zaporijya nükleer santralindeki çatışmalar sonucu bölgede çıkan yangın elektrik hatlarına zarar verdi. Peki ilk kez elektrik bağlantısı kopan santral ne gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor? Nükleer elektrik enerji mühendisi Mehmet Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.