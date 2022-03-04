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Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı!

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Giriş: 04.03.2022 06:32
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 9. gününe girildi. Bölgede çatışmalar devam ederken, Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı.
Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı!
Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı!
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