04 Mart 2022, Cuma
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Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 9. gününe girildi. Bölgede çatışmalar devam ederken, Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı.