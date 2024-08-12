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Zaporijya Nükleer Santrali’nde korkutan yangın

Zaporijya Nükleer Santrali’nde korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 08:54
Savaşı Rus topraklarına taşıyan Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken, gözleri Ukrayna'ya çeviren bir gelişme yaşandı. Zaporijya Nükleer Santrali'ne ait soğutma kulelerinden birinde yangın çıktı. Neyse ki korkulan olmadı yangın daha büyük bir hasara yol açmadan söndürüldü. Taraflar ise olaydan birbirlerini sorumlu tuttu.
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