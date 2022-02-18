18 Şubat 2022, Cuma
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Yunanistan'dan yola çıkan feribotta yangın: İçinde 288 kişi var
Yunanistan'dan İtalya'ya giden, içinde 288 kişinin bulunduğu bir feribotta yangın çıktı. Yunanistan Sahil Güvenliği, İtalya bayraklı Euroferry Olympia isimli feribotun Yunanistan'dan İtalya'nın Brindisi limanına doğru yolda olduğu, Corfu Adası yakınlarında yangın çıktığını açıkladı. Sahil güvenlik, feribotta 237 yolcu, 51 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Polis, yardım gönderildiğini açıkladı. Yolcular, botlara bindirilerek gemiden çıkarılacak.