05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2021 23:56
Güncelleme:05.03.2021 00:05
Yunanistan'da, Tesalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ülkede büyük panik yaratırken canlı yayına geçen deprem anı şiddete dair ipuçları verdi. Yunan halkı, depreme yakalanan spikerin soğukkanlılığını konuşurken, o anlar böyle kaydedildi.

Yunanistan'da, Tesalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, Yunanistan saati ile 20.38'de meydana gelen depremin, merkez üssünün Larisa kentinin kuzey batısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yunanistan Depreme Karşı Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yaptığı açıklamada, sallantının kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu muhtemelen dün aynı bölgede meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle bağlantılı başka bir fay hattının faaliyete geçmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da dün de aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larisa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da yerin 7,8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamıştı.

Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Dev kule servisin üzerine devrildi
Dev kule servisin üzerine devrildi
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Joe Biden ile beraber Soros isyanları mı geliyor?
Joe Biden ile beraber "Soros isyanları" mı geliyor?
Yunanistan'da yaşanan son depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Yunanistan'da yaşanan son depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Onlarcası birbirine girdi
Onlarcası birbirine girdi
Ermenistan’da taht oyunları
Ermenistan’da taht oyunları
KKTC'de tarihi St. Hilarion Kalesi'nde yangın
KKTC'de tarihi St. Hilarion Kalesi'nde yangın
Yola çıkan fil korkuttu
Yola çıkan fil korkuttu
Roma Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Roma Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5
Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5
Üniversitede dehşete düşüren anlar!
Üniversitede dehşete düşüren anlar!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ