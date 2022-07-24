24 Temmuz 2022, Pazar
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Yunanistan'da peş peşe yangınlar çıktı! 24 saat 53 bölge alev aldı
Yunanistan'dan son 24 saatte toplam 53 orman yangınının çıktığı açıkladı. Midilli adası, Sofulu ve Lyra kasabalarının da aralarında bulunduğu kritik bölgelerdeki yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.