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Yunanistan'da peş peşe yangınlar çıktı! 24 saat 53 bölge alev aldı

DHA
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Giriş: 24.07.2022 15:10
Yunanistan'dan son 24 saatte toplam 53 orman yangınının çıktığı açıkladı. Midilli adası, Sofulu ve Lyra kasabalarının da aralarında bulunduğu kritik bölgelerdeki yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.
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