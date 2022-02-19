19 Şubat 2022, Cumartesi
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Yunanistan anlaşmalara rağmen adaları silahlandırıyor
Son dakika haberine göre... Yunanistan, uluslararası anlaşmalara rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırıyor. Peki o anlaşmalar neler? O anlaşmaların şartları neler? İşte tüm detaylar…
1912 UŞİ ANLAŞMASI
- Oniki Adalar İtalya'ya devredildi
1923 LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI
- Yunan hükümeti
- Midilli
- Sakız
- Sisam
- Nikarya adalarında hiçbir deniz üssü ve istihkam kurmayacak
1947 PARİS BARIŞ ANLAŞMASI
- Oniki Adalar Yunanistan'a devredildi
- "Bu adalar askerden arındırılmış olacak"
1960'DA NE BAŞLADI?
- Yunanistan Doğu Ege'deki adaları silahlandırmaya başladı