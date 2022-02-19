19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunanistan anlaşmalara rağmen adaları silahlandırıyor

Yunanistan anlaşmalara rağmen adaları silahlandırıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2022 09:30
Güncelleme:19.02.2022 09:33
Son dakika haberine göre... Yunanistan, uluslararası anlaşmalara rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırıyor. Peki o anlaşmalar neler? O anlaşmaların şartları neler? İşte tüm detaylar…

1912 UŞİ ANLAŞMASI

- Oniki Adalar İtalya'ya devredildi

1923 LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI

- Yunan hükümeti

- Midilli

- Sakız

- Sisam

- Nikarya adalarında hiçbir deniz üssü ve istihkam kurmayacak

1947 PARİS BARIŞ ANLAŞMASI

- Oniki Adalar Yunanistan'a devredildi

- "Bu adalar askerden arındırılmış olacak"

1960'DA NE BAŞLADI?

- Yunanistan Doğu Ege'deki adaları silahlandırmaya başladı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’yı Eunice fırtınası vurdu!
Avrupa'yı Eunice fırtınası vurdu!
Yunanistan ateşle oyunuyor!
Yunanistan ateşle oyunuyor!
Kremlin’de kritik zirve!
Kremlin’de kritik zirve!
İslam karşıtı yeni planın detayları neler?
İslam karşıtı yeni planın detayları neler?
ABD Başkanı Joe Biden: Putin Ukrayna’yı işgal kararı aldı
ABD Başkanı Joe Biden: Putin Ukrayna'yı işgal kararı aldı
Hollanda’da kırmızı alarm
Hollanda’da kırmızı alarm
Ukrayna’da büyük patlama! İşte bölgeden ilk fotoğraf
Ukrayna'da büyük patlama! İşte bölgeden ilk fotoğraf
Ukrayna’da büyük patlama
Ukrayna'da büyük patlama
Kiev müzakere masasına oturmalı
"Kiev müzakere masasına oturmalı"
Feribottan kurtulan Türk A Haber’de
Feribottan kurtulan Türk A Haber’de
Kritik Ukrayna zirvesi!
Kritik Ukrayna zirvesi!
Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu
Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu
Daha Fazla Video Göster