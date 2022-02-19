Yunanistan anlaşmalara rağmen adaları silahlandırıyor

Son dakika haberine göre... Yunanistan, uluslararası anlaşmalara rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırıyor. Peki o anlaşmalar neler? O anlaşmaların şartları neler? İşte tüm detaylar…

1912 UŞİ ANLAŞMASI

- Oniki Adalar İtalya'ya devredildi

1923 LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI

- Yunan hükümeti

- Midilli

- Sakız

- Sisam

- Nikarya adalarında hiçbir deniz üssü ve istihkam kurmayacak

1947 PARİS BARIŞ ANLAŞMASI

- Oniki Adalar Yunanistan'a devredildi

- "Bu adalar askerden arındırılmış olacak"

1960'DA NE BAŞLADI?

- Yunanistan Doğu Ege'deki adaları silahlandırmaya başladı