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Yunan istihbaratçıdan Türkiye itirafı: Erdoğan önderliğinde...

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Giriş: 20.08.2020 22:08
Güncelleme:20.08.2020 22:09
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını yok sayan Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Yunan istihbaratının eski mensubu Savas Kalenderidis, "İtiraf etmemiz gerekiyor ki Erdoğan önderliğindeki Türkiye harika şeyler gerçekleştiriyor" diye konuştu. ülkesinin Türkiye karşısında büyük bir yenilgi aldığını kaydetti.
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