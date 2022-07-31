Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmek üzere Paris’e gitti. Dendias'ın Fransız mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye ile yaşanan sorunları ele aldığı ve Ankara yönetimini şikayet ettiği ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine’den aktardı.