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"Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur'an!" Laçın'da Türk Bayrağı Açan Askerden Duygulandıran Sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.08.2022 17:03
Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini ele geçirdi. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte, 'Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber.' sözleriyle Türk bayrağı açtı.
Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur’an!
"Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur'an!"
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