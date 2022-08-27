27 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
"Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur'an!" Laçın'da Türk Bayrağı Açan Askerden Duygulandıran Sözler
Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini ele geçirdi. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte, 'Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber.' sözleriyle Türk bayrağı açtı.