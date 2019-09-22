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22.09.2019

YPG/PKK'dan Tel Abyad'da 'bayrak' oyunu |Video

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Tel Abyad ilçe merkezindeki paçavraları kaldırıp yerine, yine kendisinin kurduğu “askeri meclis”e ait flamaları astı. YPG/PKK, işgal ettiği Tel Abyad'da örgüte bağlı sözde askeri meclisleri geçen haziran ayında SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını sürdürme kararı almıştı.

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