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Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü
Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.
Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.