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Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü

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Giriş: 23.02.2021 15:45
Güncelleme:23.02.2021 15:53
Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.

Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.

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