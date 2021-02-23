Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü

Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.

Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.