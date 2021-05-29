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Yolcu uçağında "yarasa" paniği

İHA
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Giriş: 29.05.2021 16:53
Güncelleme:29.05.2021 16:54
Hindistan Havayolları'na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağında uçuş sırasında fark edilen bir yarasa büyük paniğe yol açtı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi'ye dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı.

Hindistan'dan ABD'ye giden Hindistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz perşembe günü hareketli dakikalar yaşandı.

Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağının business class bölümüne bir yarasanın girdiği fark edildi. Kabin görevlilerinin kokpit ekibini bilgilendirmesinin ardından Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi'ye dönüş kararı alındı.

Uçak kalkıştan 30 dakika sonra geri dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı. Yarasanın çıkarıldığı ve uçağın dezenfekte edildiği belirtildi.

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Yolcu uçağında yarasa paniği
Yolcu uçağında "yarasa" paniği
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