Yevlah'ta Karabağ görüşmesi! Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermeni temsilcileri bir araya geliyor

Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi, antiterör operasyonu durduruldu. Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bırakıyor, Azerbaycan topraklarından çekilerek tüm silah ve ağır araçlarını teslim ediyor. Ermeni temsilcileri Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek için Yevlah'a geldi. A Haber Programlar müdürü Emine Kavasoğlu ve kamerman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.

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