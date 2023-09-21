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Yevlah'ta Karabağ görüşmesi! Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermeni temsilcileri bir araya geliyor

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 10:30
Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi, antiterör operasyonu durduruldu. Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bırakıyor, Azerbaycan topraklarından çekilerek tüm silah ve ağır araçlarını teslim ediyor. Ermeni temsilcileri Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek için Yevlah'a geldi. A Haber Programlar müdürü Emine Kavasoğlu ve kamerman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.
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