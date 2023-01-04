04 Ocak 2023, Çarşamba
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Yeniden faaliyete geçti! Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Bilim insanlarından endişelendiren tahmin
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama meydana geldi. Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.