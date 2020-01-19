19 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.01.2020

Yemen'de askeri kampa hava saldırısı düzenlendi! Türkiye sert tepki gösterdi |Video

Son dakika haberi: Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 87'ye çıktı. Türkiye saldırı sonrası tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'in doğusundaki Marib ilinde bulunan askeri kampa yönelik saldırıda 87 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Saldırıda yaralananların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Marib'deki El-Heye Hastanesi yetkilileri, ölenlerden çoğunun kimlik tespitinin yapılamadığını, kentteki hastanelerin, ölü ve yaralı sayısının yüksek olması nedeniyle dolup taştığını belirtti.

Hükümete bağlı askeri kaynaklar, Husiler tarafından düzenlenen saldırının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen'de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Askeri kampa saldırı düzenlendi: 87 ölü
Askeri kampa saldırı düzenlendi: 87 ölü
Karıncalardan bilim adamlarını şaşırtan olay
Karıncalardan bilim adamlarını şaşırtan olay
Vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim
"Vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim"
Rusya ve Türkiye Libya'ya asker gönderebilir
"Rusya ve Türkiye Libya'ya asker gönderebilir"
Dünyanın en kısa adamı hayatını kaybetti
Dünyanın en kısa adamı hayatını kaybetti
Macron, gazeteciyi gözaltına aldırdı
Macron, gazeteciyi gözaltına aldırdı
Sivillerin ölümden kaçışı sürüyor
Sivillerin ölümden kaçışı sürüyor
Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı
Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı
Ruhani Cuma namazında camiyi terk etti
Ruhani Cuma namazında camiyi terk etti
Sosyal medyadan tam puan aldı!
Sosyal medyadan tam puan aldı!
Esad İdlib'e kara saldırısı başlattı
Esad İdlib'e kara saldırısı başlattı
İsrail polisi cemaate saldırdı
İsrail polisi cemaate saldırdı
Daha Fazla Video Göster