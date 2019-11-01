Yakalanan teröristten kan donduran sözler: Patlatacaktım
Rakka'nın terör örgütü PKK/YPG tarafından kuşatılmasından sonra, Halep'in kuzey kırsalına kız kardeşleriyle birlikte geçerek Münbiç'e geçtiklerini söyleyen kadın terörist, ağabeyiyle Afrin kontrol noktasında tutuklandığını anlattı. Eli kanlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu da itiraf eden kadın terörist, babası aracılığıyla örgüte girdiğini, örgüt içinden bir teröristle evlendirildiğini anlattı. Suriye'de Mesken, Rakka, Deyr Zor, Haseke bölgelerinde bulunduğunu da söyledi. Sorgusu sırasında soğukkanlı olduğu dikkat çeken kadın terörist, DHA'nın çekim yapmasından bir süre sonra rahatsız oldu ve burkası içinde zar zor görünen gözlerini de örtüsüyle kapattı.
KADIN TERÖRİST NEZARETTE MERHAMET İSTEDİ
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Rejaa Diab adlı diğer kadın terörist ise adliyenin nezarethanesinde bekletilirken DHA'nın sorularını yanıtladı. Gardiyanların çağrısıyla nezarethanenin demir parmaklıklı kapısına yaklaşan Reja Diab, DEAŞ üyesi olduğu iddialarını reddetti. Örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını ileri süren kadın terörist, ailesi içinde DEAŞ'lılar olduğunu, babası ve kardeşleriyle birlikte hareket ettiğini, onlar örgüt üyesi olduğu için kendisinin de gözaltına alındığını öne sürdü. DEAŞ'lı terörist Rejaa Diab, pişman olduğunu söyledi.
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