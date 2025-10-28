Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleri tarafından çatışmada katledilmişti. Sinvar'ın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. İsrail basını eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntülerine ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Sinvar'ın İsrail saldırılarına karşı son ana kadar nasıl direndiğini anlattığı anlar yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN