28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 18:57
Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleri tarafından çatışmada katledilmişti. Sinvar'ın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. İsrail basını eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntülerine ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Sinvar'ın İsrail saldırılarına karşı son ana kadar nasıl direndiğini anlattığı anlar yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Kritik Eurofighter anlaşması ABD’de nasıl yankılandı?
Kritik Eurofighter anlaşması ABD'de nasıl yankılandı?
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Melissa Kasırgası’nın Jamaika’ya yaklaştığı bildirildi
Melissa Kasırgası'nın Jamaika'ya yaklaştığı bildirildi
Ateş gökkuşağı görsel şölen sundu
"Ateş gökkuşağı" görsel şölen sundu
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı
Trump’ın o hareketleri törene damga vurdu!
Trump'ın o hareketleri törene damga vurdu!
Japonya ve ABD arasında yeni anlaşmalar
Japonya ve ABD arasında yeni anlaşmalar
ABD ve Rusya arasında nükleer restleşme!
ABD ve Rusya arasında nükleer restleşme!
İngiltere’den Irak itirafı
İngiltere'den Irak itirafı
Gözler Seul’deki Trump-Cinping zirvesinde
Gözler Seul'deki Trump-Cinping zirvesinde
İşgalciler Filistinlilere saldırdı
İşgalciler Filistinlilere saldırdı
Daha Fazla Video Göster