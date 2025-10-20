Witkoff: İsrail’in saldırısı Trump’ı kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Amerikan medyasına müzakere sürecinde yaşananları ve İsrail'in Doha saldırının Trump'ı nasıl kızdırdığını ilk kez anlattı."İsrail Katar saldırısı ile kontrolden çıktı" diyen Kushner, "Gazze'de bir soykırım yaşandı mı?" sorusuna ise "hayır" diyerek yanıt verdi.

