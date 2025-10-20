20 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Witkoff: İsrail’in saldırısı Trump’ı kızdırdı
Witkoff: İsrail’in saldırısı Trump’ı kızdırdı

Witkoff: İsrail’in saldırısı Trump’ı kızdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2025 16:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Amerikan medyasına müzakere sürecinde yaşananları ve İsrail'in Doha saldırının Trump'ı nasıl kızdırdığını ilk kez anlattı."İsrail Katar saldırısı ile kontrolden çıktı" diyen Kushner, "Gazze'de bir soykırım yaşandı mı?" sorusuna ise "hayır" diyerek yanıt verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Witkoff: İsrail’in saldırısı Trump’ı kızdırdı
Washington’da Türk rüzgarı esti
Washington’da Türk rüzgarı esti
Witkoff: İsrail’in saldırısı Trump’ı kızdırdı
Witkoff: İsrail’in saldırısı Trump’ı kızdırdı
Trump ve Zelenskiy yine kavga etti iddiası
"Trump ve Zelenskiy yine kavga etti" iddiası
Amazon’a bağlı uygulamalarda erişim sorunu
Amazon'a bağlı uygulamalarda erişim sorunu
Film sahnelerini aratmayan 7 dakikalık soygun
Film sahnelerini aratmayan 7 dakikalık soygun
Pakistan ve Afganistan 25 Ekim’de İstanbul’da buluşacak
Pakistan ve Afganistan 25 Ekim'de İstanbul'da buluşacak
Türk kargo uçağı pistten çıktı: 2 ölü
Türk kargo uçağı pistten çıktı: 2 ölü
Venezuela’da ne oluyor?
Venezuela’da ne oluyor?
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor?
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor?
Osmanlı’nın izinde Makedonya
Osmanlı’nın izinde Makedonya
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde soygun!
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde soygun!
Putin Budapeşte’ye nasıl gidecek?
Putin Budapeşte'ye nasıl gidecek?
Daha Fazla Video Göster