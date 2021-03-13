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Winston Churchill'in ayakkabısı 420 bin liraya alıcı buldu

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Giriş: 13.03.2021 23:48
Güncelleme:13.03.2021 23:48
Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Winston Churchill'in eşyaları açık artırma ile satıldı. İngiliz liderin 1950'li yıllarda giydiği kadife ayakkabı tam 40 bin sterlin, yani 420 bin Türk Lirasına alıcı buldu.

70 yıllık ayakkabı tam 420 bin liralıya alıcı buldu.

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill'ın ayakkabısı açık artırmada satıldı.

Değerli ayakkabı tam 40 bin sterlin yani yaklaşık 420 bin liraya alıcı buldu.

İngiltere'de gerçekleşen açık artırmada Churchill'ın 1950'li yıllarda giydiği kadife ayakkabı yoğun ilgi gördü.

Churchill'ın işlemeli, kadife ayakkabısının 10 bin ila 15 bin sterline satılması bekleniyordu.

Ancak adı açıklanmayan koleksiyoncu bu fiyatın çok üstünde bir rakam talep etti.

Müzayedede Churchill'a ait şık bir bardak da tam 18 bin sterline yani yaklaşık 200 bin liraya satıldı.

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