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Wikileaks’in kurucusu Assange cezaevinde evlendi

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Giriş: 24.03.2022 16:27
Güncelleme:24.03.2022 16:27
ABD'nin casusluk suçlamasıyla iadesini istediği Assange, Londra'da tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinde nikah kıydı. Wikileaks'in kurucusu olan ve "devlet sırlarını ifşa etmekten" hüküm giyen Assange, nişanlısı ve iki çocuğunun annesi Morris ile hapishanede evlendi.
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Assange cezaevinde evlendi
Assange cezaevinde evlendi
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