24 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Wikileaks’in kurucusu Assange cezaevinde evlendi
ABD'nin casusluk suçlamasıyla iadesini istediği Assange, Londra'da tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinde nikah kıydı. Wikileaks'in kurucusu olan ve "devlet sırlarını ifşa etmekten" hüküm giyen Assange, nişanlısı ve iki çocuğunun annesi Morris ile hapishanede evlendi.