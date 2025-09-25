Washington’da Başkan Erdoğan’a Türk bayraklı karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için geldiği Washington’da devlet başkanlarının konakladığı Blair House’a yerleşti. Erdoğan’ın gelişiyle birlikte tarihi binaya Türk bayrağı çekildi. Başkan Erdoğan, Oval Ofis’te gerçekleştireceği görüşmenin ardından Trump ile çalışma yemeğinde buluşacak ve programın ardından Türkiye’ye dönecek.

