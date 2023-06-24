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Wagner, Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahında

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Giriş: 24.06.2023 10:55
Yevgeniy Prigojin'in yönetimindeki paralı güvenlik şirketi Wagner, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşen Prigojin, “Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” dedi.
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