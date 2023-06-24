24 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Wagner, Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahında
Yevgeniy Prigojin'in yönetimindeki paralı güvenlik şirketi Wagner, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşen Prigojin, “Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” dedi.