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Wagner isyanı Putin'i nasıl etkiler?

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Giriş: 25.06.2023 15:41
Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in Rusya'da başlattığı isyanın sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklama geldi. Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle irtibat halinde olduğunu belirterek, "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat" dedi.
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