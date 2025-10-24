24 Ekim 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları Video çeken çocuk trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Giriş: 24.10.2025 19:26
Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Puri kentindeki Janakdevpur tren istasyonunda 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak için trenin gelişini cep telefonuyla video çekmeye başladı. Tehlikeli bir şekilde raylarda duran Sahu'ya arka tarafından hızla gelen tren çarptı. Ezilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
