Venezuella lideri Maduro'dan ABD'ye karşı yığınak kararı

Venezuella lideri Maduro'dan ABD'ye karşı yığınak kararı

Giriş: 27.08.2025 10:30
ABD'nin 3 savaş gemisini Venezuela açıklarına göndermesinin ardından Nikolas Maduro yönetimi harekete geçti. Kolombiya sınırına yığınak yapmaya başladı. 4,5 milyon milis gücü göreve çağıracağını duyuran Maduro'nun çağrısına Venezuela halkı destek verdi. Venezuelalılar milis kuvvetlere kayıt için seferber oldu. Kolombiya'dan da Venezuella'ya destek geldi.
