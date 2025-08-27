27 Ağustos 2025, Çarşamba
Venezuella lideri Maduro'dan ABD'ye karşı yığınak kararı
ABD'nin 3 savaş gemisini Venezuela açıklarına göndermesinin ardından Nikolas Maduro yönetimi harekete geçti. Kolombiya sınırına yığınak yapmaya başladı. 4,5 milyon milis gücü göreve çağıracağını duyuran Maduro'nun çağrısına Venezuela halkı destek verdi. Venezuelalılar milis kuvvetlere kayıt için seferber oldu. Kolombiya'dan da Venezuella'ya destek geldi.