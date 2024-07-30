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Venezuela’da olaylı seçim

Venezuela’da olaylı seçim

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 09:58
Güney Amerika ülkesi Venezuela seçim sonuçlarıyla karıştı. İktidar da muhalefet de zaferi ilan etti, sokaklarda olaylar patlak verdi.
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Venezuela’da olaylı seçim
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