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Venezuela Devlet Başkanı Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 07.08.2024 11:46
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.
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Maduro canlı yayında WhatsApp’ı sildi
Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi
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