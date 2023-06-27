27 Haziran 2023, Salı
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Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...
NASA, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin, ilk kez James Webb uzay teleskobuyla uzayda ‘Methyl Cation’ olarak bilinen karbon molekülü tespit ettiğini duyurdu. Bilim ekibinin bir üyesi olan Marie Aline Martin Drumel, “Bu tespit, yalnızca Webb'in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+'nın (methyl cation) yıldızlararası kimyada varsayılan merkezi önemini de doğruluyor" dedi.