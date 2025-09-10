Ünlü yıldızlar katil İsrail ile çalışmayı reddediyor! Hollywood’dan yükselen Gazze tepkisi

10 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 13:50
Teröe devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına batılı hükümetlerin sessizliği, ünlü sanatçıları da isyan ettirdi. Aralarında Oscar ödüllü çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu bin 300'den fazla sanatçı, İsrail hükümeti ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan yapımlarda, festivallerde ya da projelerde yer almayacaklarını açıkladı. Bu adım Hollywood'da son dönemde İsrail'e karşı yükselen en büyük tepki olarak kayıtlara geçti.
