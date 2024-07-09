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Ukrayna’ya füze yağdı: En az 41 can kaybı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 10:29
Washington'daki kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, Rus güçleri Ukrayna'yı 40'tan fazla seyir füzesiyle vurdu. Füzelerin hedefindeki bölgelerden olan başkent Kiev'de bir çocuk hastanesi de isabet aldı. Saldırılarda en az 41 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.
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