Ukrayna’ya füze yağdı: En az 41 can kaybı

Washington'daki kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, Rus güçleri Ukrayna'yı 40'tan fazla seyir füzesiyle vurdu. Füzelerin hedefindeki bölgelerden olan başkent Kiev'de bir çocuk hastanesi de isabet aldı. Saldırılarda en az 41 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN