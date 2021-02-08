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Ukrayna’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İHA
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Giriş: 08.02.2021 17:32
Güncelleme:08.02.2021 17:33
Son dakika haberi... Ukrayna’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ülkenin birçok bölgesinde hayatı durma noktasına getirdi. Trafik yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Ukrayna'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve eksi 14 dereceye düşen hava sıcaklığı, hayatı durma noktasına getirdi. Odessa bölgesinde 153, Mykolaiv bölgesinde 63, Kirovogradskiy'de 53 ve Kiev bölgesinde 4 olmak üzere toplam 273 yerleşim birimi elektriksiz kaldı.


Toplu taşıtlarda aksaklıklar yaşandı, tramvaylar hizmet veremez hale geldi. Dolmuşlar ise gecikmeli olarak duraklara yolcu taşımaya devam ediyor. Hava durumunu fırsata çeviren taksi operatörleri fiyatları 2 katına çıkardı. Gece saatlerinden beri yollarda yapılan kar temizleme çalışmaları ise yetersiz kalıyor.



Yoğun kar yaşı altında olan başkent Kiev'deki Pabediy, Şevçenko, Goloseyevskiy ve Lesi Ukrainki caddelerinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.


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