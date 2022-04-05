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Ukrayna’da katliamı kim yaptı? Savaşın tanığı A Haber’de anlattı: Savaşın kaybedeni insanlık oldu

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 16:38
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameramanı Niyazi Kurt bir ayı aşkın bir süre Ukrayna Rusya savaşının tam ortasındaydı. Katliam yapılan Buça'da da çok önemli anları kayıt altına almışlardı. Sivillerin ölümden kaçışını umutlarını görüntülemişlerdi. Ukrayna sivil ölümlerden Rusya’yı, Rusya da Ukrayna’yı suçluyor. Peki Ukrayna'da katliamı kim yaptı? Kavasoğlu yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
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