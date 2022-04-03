Ukrayna sokaklarında onlarca ceset

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan Bucha'da kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Rus askerlerinden temizlendiği iddia edilen bölgenin sokaklarında ve bazı evlerce çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Elleri arkadan bağlı kişilerin infaz edildiği de görülürken yaşanan olaya ilişkin Ukrayna Rusya'yı suçluyor. Rus tarafı ise görüntülerdeki insanların Rusya tarafından öldürüldüğünü yalanladı.