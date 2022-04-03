03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna sokaklarında onlarca ceset

Ukrayna sokaklarında onlarca ceset

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2022 21:42
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan Bucha'da kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Rus askerlerinden temizlendiği iddia edilen bölgenin sokaklarında ve bazı evlerce çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Elleri arkadan bağlı kişilerin infaz edildiği de görülürken yaşanan olaya ilişkin Ukrayna Rusya'yı suçluyor. Rus tarafı ise görüntülerdeki insanların Rusya tarafından öldürüldüğünü yalanladı.
Ukrayna sokaklarında onlarca ceset
Ukrayna sokaklarında onlarca ceset
Rusya Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu
Rusya Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu
Sırbistan’da seçim günü
Sırbistan’da seçim günü
ABD’de silahlı saldırı: 6 ölü
ABD’de silahlı saldırı: 6 ölü
Bucha’da insanlık dramı
Bucha'da insanlık dramı
Pakistan’da darbe girişimi iddiası!
Pakistan’da darbe girişimi iddiası!
Yardım mı? Strateji mi?
Yardım mı? Strateji mi?
Yollar Rus tanklarıyla dolu
Yollar Rus tanklarıyla dolu
Ukrayna savaşında 39. gün
Ukrayna savaşında 39. gün
Bakü’de şiddetli patlama
Bakü'de şiddetli patlama
Hollanda’da Ramazan sevinci!
Hollanda’da Ramazan sevinci!
HDP’li Güzel yurt dışına kaçtı iddiası
HDP'li Güzel yurt dışına kaçtı iddiası
Daha Fazla Video Göster