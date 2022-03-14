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Ukrayna savaşında 19. gün! Zelenskiy'den NATO'ya uyarı

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 08:48
Rus güçleri Lviv kentindeki uluslararası barışı koruma ve güvenlik merkezini hedef aldı. 30 füze ile saldırı düzenledi. Lviv bölgesi valisi saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşa ilişkin yaptığı son konuşmada NATO'ya kritik bir uyarıda bulundu. Batı'ya bir kez daha "uçuşa yasak bölge" çağrısı yapan Ukrayna lideri, "Hava sahamızı kapatmazsanız rus füzeleri nato toprağına da düşecek" dedi.
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