22 Ağustos 2022, Pazartesi
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Ukrayna savaşı bitmeden yeni korku! Kuzey'e karşı ABD ve Güney Kore'den dev tatbikat
Dünya, aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yarattığı yıkımla, korku ve panik içinde yaşamaya devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin arasında Kuzey Kore'nin başta Güney Kore olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden hamleleri korkutuyor. Bu hamleler karşısında birlik olan ABD ve Güney Kore'den de tansiyonu yükselten bir adım geldi. Kuzey'e karşı ABD ve Güney Kore'den dev tatbikata başladı. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.