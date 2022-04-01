01 Nisan 2022, Cuma
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Ukrayna, Rus "Mi-28" helikopterini imha ettiği görüntüleri servis etti
Ukrayna ordusu, Rus zırhlı aracını pusuya düşürerek, Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da imha görüntüleri yayınlanmaya devam ediyor.
Ukrayna basını, Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin Rus zırhlı araçlarını pusuya düşürdüğü ve Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, Rus ordusunun 24 Şubat-1 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada 17 bin 700 Rus askerinin öldürüldüğünü, 625 tankın ve 1751 zırhlı askeri teknik aracın da imha edildiğini bildirdi.