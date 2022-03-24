Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı “Bastion” füzesi hangi özelliğe sahip? | Doktor Özgür Tör A Haber'de açıkladı
Rusya'nın Ukrayna saldırısı 29'uncu gününde devam ediyor. Rusya, füze sistemi 'Bastion' ile Ukrayna askeri tesislerini vurdu. Peki, “Bastion” füzesi hangi özelliğe sahip? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgür Tör, A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında anlattı.
Rusya'nın Ukrayna saldırısı 29'uncu gününde sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın, Karadeniz'e kıyısı olan Odessa'yı da füzelerle vuruyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırıları yapıldığını açıkladı.
Bakanlık, Kırım'dan Bastion Kıyı Savunma Füze Sistemi ile Odessa'yı vurduklarını duyurdu.
Denizden seyir füzeleri fırlatan Rusya, füzeler ile Ukrayna'daki askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın askeri altyapısının yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeler ile gemiden vurulduğu belirtildi.
Rus ordusu Ukrayna'nın, Karadeniz'e kıyısı olan Odessa'yı da füzelerle vuruyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Bastion Kıyı Savunma Füze Sistemi ile Odessa'yı vurduklarını duyurdu.
Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılan füzeler yerden 50 kilometre yükseklikte seyrederek hedefe ulaşıyor.
Rusya, Kalibr füzelerini ilk kez 2015 yılında Suriye'de kullanmıştı.
Rusya'nın kullandığı Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzelerinin 2 bin 500 kilometre menzili bulunuyor.
Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılan füzeler yerden 50 kilometre yükseklikte seyrederek hedefe ulaşıyor.
Rusya, Kalibr füzelerini ilk kez 2015 yılında Suriye'de kullanmıştı.
UKRAYNA, RUS DONANMASINA AİT ÇIKARMA GEMİLERİNİ HEDEF ALDI
Son olarak Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu duyuruldu.
Alligator sınıfı çıkarma gemisinde şiddetli yangın çıkarken iki Ropucha / Project 775 sınıfı çıkarma gemisi hasarlı olarak limandan ayrıldı.
Saldırıların devam ettiği Mariupol'de yüzde 90'lık tahrip söz konusu.
Ağır bombardımana tutulan kent ve Ukrayna'nın genelindeki saldırılar 2. Dünya Savaşı'nı anımsattı.
Öte yandan Ukraynalı yetkililer ise savaşta şimdiye kadar 128 çocuğun öldüğünü açıkladı.
"BASTION" FÜZESİ HANGİ ÖZELLİĞE SAHİP?
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgür Tör, "Bastion" füzesi ile ilgili şu bilgileri verdi;
"Bastion, kıyı bataryasıdır. Eski P-800 füzelerinin bir gelişmiş modeli ve menzili biraz daha uzun. Her bir araçta 2 tane bulunmakta. Süpersonik ilginç füzeler. Yeni envantere giren bir füze. Bizdeki atmaca füzelerinin muadili füzelerdir. Sadece biraz daha uzundur. Balistik füze gibi yukarı doğdu gitmiyor. Tespiti ve vurulması çok zordur. Gemiye atıldığı zaman bir tanesi yukarıdan gidiyor ve radar filan ona kilitlenir. Diğeri ise aşağıdan gider değişik özellikleri mevcut. ABD'nin Tomahawk füzesi gibi ondan da daha uzun menzile sahiptir. Biraz da taşıyıcı yükü daha fazla. Neden kritik yerlerde bunu kullanıyor? Doğrulama ve sapması daha az. Biraz da gövde gösterisi yapmak için."
NOT: Bastion Kıyı Savunma Füze Sistemi ve sistemde kullanılan füzeler; 300 kilometre menzile, 680-750 m/s hıza, fırlatma sonrası 360 derecelik dönüş açısına, tek salvoda 12 füze ateşleme (6 fırlatma aracı ile) kabiliyetine ve 5 dakika içerisinde konuşlanma kabiliyetine sahipler.
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