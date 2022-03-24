Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı “Bastion” füzesi hangi özelliğe sahip? | Doktor Özgür Tör A Haber’de açıkladı

"BASTION" FÜZESİ HANGİ ÖZELLİĞE SAHİP?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgür Tör, "Bastion" füzesi ile ilgili şu bilgileri verdi;



"Bastion, kıyı bataryasıdır. Eski P-800 füzelerinin bir gelişmiş modeli ve menzili biraz daha uzun. Her bir araçta 2 tane bulunmakta. Süpersonik ilginç füzeler. Yeni envantere giren bir füze. Bizdeki atmaca füzelerinin muadili füzelerdir. Sadece biraz daha uzundur. Balistik füze gibi yukarı doğdu gitmiyor. Tespiti ve vurulması çok zordur. Gemiye atıldığı zaman bir tanesi yukarıdan gidiyor ve radar filan ona kilitlenir. Diğeri ise aşağıdan gider değişik özellikleri mevcut. ABD'nin Tomahawk füzesi gibi ondan da daha uzun menzile sahiptir. Biraz da taşıyıcı yükü daha fazla. Neden kritik yerlerde bunu kullanıyor? Doğrulama ve sapması daha az. Biraz da gövde gösterisi yapmak için."

NOT: Bastion Kıyı Savunma Füze Sistemi ve sistemde kullanılan füzeler; 300 kilometre menzile, 680-750 m/s hıza, fırlatma sonrası 360 derecelik dönüş açısına, tek salvoda 12 füze ateşleme (6 fırlatma aracı ile) kabiliyetine ve 5 dakika içerisinde konuşlanma kabiliyetine sahipler.



