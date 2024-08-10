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Ukrayna ordusunun Rus topraklarında ilerleyişi sürüyor mu?

Ukrayna ordusunun Rus topraklarında ilerleyişi sürüyor mu?

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 14:04
Ukrayna ordusu sınırdan 15 kilometre içeri girdi. Peki Rusya'nın yanıtı ne olacak? Nükleer silahlar devreye girecek mi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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