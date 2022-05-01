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Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!

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Giriş: 01.05.2022 23:31
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan videolu paylaşımda Salavat-ı Şerif ile İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlandı. Videoda ayrıca Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadelerine yer verildi. İşte o anlar...
Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!
Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!
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