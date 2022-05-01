02 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan videolu paylaşımda Salavat-ı Şerif ile İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlandı. Videoda ayrıca Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadelerine yer verildi. İşte o anlar...